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لبنان

وزير الاعلام عرض مع ريزا ووفد مؤسسة "كوندراد أديناور ستيف دتونغ" التعاون مع "تلفزيون لبنان"

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:56
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استقبل وزير الاعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وبحثا في التعاون بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة، مع التركيز على مشاريع خاصة ب"تلفزيون لبنان" ولا سيما على صعيد برامج مشتركة مع المنظمات الدولية والدعم التقني.
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ثم التقى مرقص الممثل المقيم لمؤسسة "كوندراد أديناور  ستيف دتونغ" في لبنان مايك بوير ومدير برامج حكم القانون في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لدى "كوندراد أديناور ستيف دتونغ" فيليب برمير، وكان عرض لنشاطات المؤسسة في لبنان ولا سيما في مجال  تمكين القدرات وكل ما يتعلق بالعمل الإعلامي. 
وتناولا التعاون المرتقب مع "تلفزيون لبنان" وخصوصًا على صعيد الإنتاج التلفزيوني المشترك والبرامج التلفزيونية المشتركة التي تركز على المواضيع الإعلامية المشتركة بين الجانبين.

 
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