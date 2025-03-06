الخير بحث مع وفد من لجنة صندوق الزكاة في خطة العمل والتحضير لافطار رمضان

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استقبل النائب أحمد الخير في دارته وفدا من لجنة صندوق الزكاة في المنية برئاسة الدكتور خليل الغزاوي، حيث جرى البحث في خطة عمل اللجنة للعام الحالي والمشاريع الخيرية التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.كما أطلع الوفد النائب الخير على التحضيرات الخاصة بإفطار رمضان الخيري الذي تنظمه اللجنة هذا العام، مؤكدين "حرصهم على مواصلة العمل لخدمة أهلنا في المنطقة.بدوره، أثنى النائب الخير على" الجهود التي تبذلها اللجنة، مشددا على "أهمية دعم المبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتخدم أبناء المنية".