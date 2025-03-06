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لبنان

قرار بمنع سير الدراجات النارية المخالفة في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:13
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وجّه محافظ الشمال، القاضي رمزي نهرا، كتابًا رسميًا إلى قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، طالبًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير الدراجات النارية والتوك توك غير المسجّلة والمخالفة لقانون السير.

وشدّد نهرا في كتابه على ضرورة ضبط هذه المركبات ومصادرتها تمهيدًا لتلفها وفقًا للأصول القانونية المرعية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يشمل جميع بلديات قضاء طرابلس، وبالأخص مدينة طرابلس، بهدف الحفاظ على سلامة الحركة المرورية وضمان أمن المواطنين.
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