سوريّ أطلق النار على "شاكيرا" في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوريّ ع.ش أطلق النار من رشاش حربيّ على ب.ب الملقب بـ"شاكيرا" في زقاق البنك في منطقة القبة في طرابلس.

وأُصيب ب.ب في عنقه، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة.