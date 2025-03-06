Advertisement

لبنان

سوريّ أطلق النار على "شاكيرا" في طرابلس

Lebanon 24
06-03-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1329886-638768691489541221.jpg
Doc-P-1329886-638768691489541221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوريّ ع.ش أطلق النار من رشاش حربيّ على ب.ب الملقب بـ"شاكيرا" في زقاق البنك في منطقة القبة في طرابلس.
 
 
وأُصيب ب.ب في عنقه، ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته حرجة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار يستهدف محلاً في القبة
lebanon 24
06/03/2025 17:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال وإطلاق نار في طرابلس
lebanon 24
06/03/2025 17:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بوليتيكو: الفكرة المطروحة في المباحثات السرية تقوم على تنظيم انتخابات رئاسية بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا ولكن قبل بدء مفاوضات سلام شاملة
lebanon 24
06/03/2025 17:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24
توتر في المنية.. إطلاق نار وسقوط جرحى
lebanon 24
06/03/2025 17:19:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

إطلاق نار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-03-06
10:06 | 2025-03-06
09:49 | 2025-03-06
09:35 | 2025-03-06
09:17 | 2025-03-06
09:15 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24