"ضرورية لصحة المرضى".. جمعية أطباء القلب ترفض ادعاءات حول أدوية أساسية

أعلنت "الجمعية اللبنانية لأطباء القلب" في بيان، رفضها القاطع للادعاءات التي تم نشرها في إحدى محطات التلفزة ضمن نشرة أخبارها المسائية، بشأن أدوية أساسية مثل "كونكور" و"بورينيكس". وأكدت الجمعية أن هذه التصريحات تساهم في إثارة القلق غير المبرر لدى المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات.

واعتبر البيان أن مثل هذه الادعاءات لا تأخذ بعين الاعتبار أن جميع الأدوية قد تحتوي على بعض الآثار الجانبية، إلا أن فائدتها تفوق المخاطر في حالات كثيرة، مما يجعلها ضرورية لصحة المرضى.

وفي ختام البيان، أكدت الجمعية اللبنانية لأطباء القلب رفضها الشديد للمعلومات المضللة التي تم نشرها، داعية المرضى إلى عدم التوقف عن تناول أدويتهم والابتعاد عن المعلومات غير العلمية، مشددة على أن صحة المرضى تبقى أولوية الجمعية.