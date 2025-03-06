كلاس: خالص التمنيَّاتِ بنجاح العهد وعمل الحكومة

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كتب الوزير السابق الدكتور جورج كلّاس على منصة "X":اليومَ زُرتُ مقرَّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث قدمتُ التصريح الأخير عن الذمة المالية و المصالح، و تشرَّفتُ بلقاء رئيس الهيئة القاضي كلود كرم والسادة، الاعضاء الدكتور علي بدران و الدكتور فوّاز كبَّارة والدكتور جو معلوف..!دخلتُ إلى مقام الهيئة ، باعتزازيَّةِ الوزيرِ المُحْتَرِم لمرجعيَّة المؤسساتِ الدستورية لأقومَ بواجبي، مُتَحمِّلاً مسؤوليةَ كلِّ ما قُمْتُ به وقدَّمْتُ من معلوماتِ، تصريحاً عن الذِمَّة المالية والمصالح وفق الأصول؛وبِشَرفيَّةِ المُواطِنِ المؤمنِ بتعزيزِ الشفافيةِ و مُحَارَبِةِ الفساد، خرَجْتُ بإنطباعٍ عميقأن رسولية عمل الهيئة، هو عملٌ رقابيٌ مُقَدَّر وطنياً، وجَهدٌ قضائيٌ مُعتَبَرٌ إنسانياً، في سبيل ان يبقى لبنان وطناً للحرية والعدالة و الانسان..!خلاصُ الوطن بالإحتكام إلى المؤسسات..!وخالصُ التمنيَّاتِ بنجاح العهد وعمل الحكومة..!