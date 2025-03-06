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لبنان

بايراقداريان تابعت مع وفد صندوق الامم المتحدة للسكان شؤونا رياضية

Lebanon 24
06-03-2025 | 08:09
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة، الدكتورة نورا بايراقداريان، وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ضم ممثلة الصندوق في لبنان، أنانديتا فيليبوس، ومديرة البرامج في لبنان، باميلا دي كاميلو، وكارين سويد كضابط ارتباط لعمل الصندوق في لبنان.  
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وتناول اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بالشباب، بما في ذلك إمكانية تنظيم أنشطة وورش عمل مشتركة تهدف إلى إحداث التغيير، وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار. كما تم البحث في سُبل تطبيق خطة عمل السياسة الشبابية.  

واقترحت بايراقداريان وضع آلية تنفيذية لتطبيق الجزء المرتبط بالشباب والأجيال المقبلة في الوثيقة العالمية "The Pact for the Future" على المستوى المحلي، وهو ما لقي ترحيبًا ورغبة في التعاون من الوفد.  

كما استقبلت الوزيرة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون البروتوكول، ميشال دي شادارفيان.
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