داخل مستشفى... إشكال وتضارب بين سيّدات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين سيدتين سوريتين وسيّدة لبنانية في مستشفى بعلبك الحكومي.

وقد تطوّر الإشكال إلى تلاسن وتضارب، وعلى الفور تدخل أمن المستشفى وعمل على فضّ الإشكال.