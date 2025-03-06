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لبنان

داخل مستشفى... إشكال وتضارب بين سيّدات

Lebanon 24
06-03-2025 | 08:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين سيدتين سوريتين وسيّدة لبنانية في مستشفى بعلبك الحكومي.
 
 
وقد تطوّر الإشكال إلى تلاسن وتضارب، وعلى الفور تدخل أمن المستشفى وعمل على فضّ الإشكال.
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