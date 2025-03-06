Advertisement

لبنان

فاعليات وشخصيات أمضت أمسية رمضانية وجالت في صيدا القديمة التراثية

Lebanon 24
06-03-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1329914-638768741109521203.jpg
Doc-P-1329914-638768741109521203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لبت فاعليات وشخصيات دعوة رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع لإمضاء أمسية رمضانية وجولة في رحاب المدينة القديمة  ،وذلك بهدف التعرف على العادات والتقاليد الشعبية  خلال هذا الشهر، وزيارة عدد من المعالم التراثية التي تميز صيدا وتجعلها مدينة رمضانية  ومقصدا سنويا لآلاف الزوار والوافدين من مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement

واستقبل بديع المشاركين في الأمسية والجولة وهم : وزير الداخلية السابق القاضي بسام المولوي، النائب الدكتور أشرف بيضون، محافظ الجنوب  منصور ضو، ، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، المهندس محمد دنش، المهندس نبيل الزعتري، والسادة : طلال أرقدان، وحسن وعلي الرضا محمد دنش، وإبراهيم وحسين حجازي، وعلي الحاج ، وجواد صباح ، وسيمون درغام، ونضال خليل.

وشملت الجولة زيارة لمركز بلدية صيدا في ساحة باب السراي ، حيث يرعى  بديع إفتتاح معرض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية مساء الأحد القادم 9 آذار في المركز .

كما واكبت الجولة شرطة البلدية  وقوى الأمن  الداخلي ولجنة شباب صيدا.

وشكر بديع للمشاركين في الأمسية الرمضانية ، مؤكدا "ترحاب المدينة بكافة الزوار والوافدين إليها للمشاركة في الفعاليات التي تعدها وتنظمها البلدية ولجنة فعاليات صيدا مدينة رمضانية بالتعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني".

لبنان

رمضانيات

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:24 | 2025-03-06
11:57 | 2025-03-06
11:28 | 2025-03-06
11:04 | 2025-03-06
10:58 | 2025-03-06
10:50 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24