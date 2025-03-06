فاعليات وشخصيات أمضت أمسية رمضانية وجالت في صيدا القديمة التراثية

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لبت فاعليات وشخصيات دعوة رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع لإمضاء أمسية رمضانية وجولة في رحاب المدينة القديمة ،وذلك بهدف التعرف على العادات والتقاليد الشعبية خلال هذا الشهر، وزيارة عدد من المعالم التراثية التي تميز صيدا وتجعلها مدينة رمضانية ومقصدا سنويا لآلاف الزوار والوافدين من مختلف المناطق اللبنانية.واستقبل بديع المشاركين في الأمسية والجولة وهم : وزير الداخلية السابق القاضي بسام المولوي، النائب الدكتور أشرف بيضون، محافظ الجنوب منصور ضو، ، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، المهندس محمد دنش، المهندس نبيل الزعتري، والسادة : طلال أرقدان، وحسن وعلي الرضا محمد دنش، وإبراهيم وحسين حجازي، وعلي الحاج ، وجواد صباح ، وسيمون درغام، ونضال خليل.وشملت الجولة زيارة لمركز بلدية صيدا في ساحة باب السراي ، حيث يرعى بديع إفتتاح معرض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية مساء الأحد القادم 9 آذار في المركز .كما واكبت الجولة شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي ولجنة شباب صيدا.وشكر بديع للمشاركين في الأمسية الرمضانية ، مؤكدا "ترحاب المدينة بكافة الزوار والوافدين إليها للمشاركة في الفعاليات التي تعدها وتنظمها البلدية ولجنة فعاليات صيدا مدينة رمضانية بالتعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني".