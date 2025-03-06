17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فاعليات وشخصيات أمضت أمسية رمضانية وجالت في صيدا القديمة التراثية
Lebanon 24
06-03-2025
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبت فاعليات وشخصيات دعوة رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع لإمضاء أمسية رمضانية وجولة في رحاب المدينة القديمة ،وذلك بهدف التعرف على العادات والتقاليد الشعبية خلال هذا الشهر، وزيارة عدد من المعالم التراثية التي تميز صيدا وتجعلها مدينة رمضانية ومقصدا سنويا لآلاف الزوار والوافدين من مختلف المناطق اللبنانية.
Advertisement
واستقبل بديع المشاركين في الأمسية والجولة وهم : وزير الداخلية السابق القاضي بسام المولوي، النائب الدكتور أشرف بيضون، محافظ الجنوب منصور ضو، ، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، المدعي العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، المهندس محمد دنش، المهندس نبيل الزعتري، والسادة : طلال أرقدان، وحسن وعلي الرضا محمد دنش، وإبراهيم وحسين حجازي، وعلي الحاج ، وجواد صباح ، وسيمون درغام، ونضال خليل.
وشملت الجولة زيارة لمركز بلدية صيدا في ساحة باب السراي ، حيث يرعى بديع إفتتاح معرض للفن التشكيلي والصور الفوتوغرافية مساء الأحد القادم 9 آذار في المركز .
كما واكبت الجولة شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي ولجنة شباب صيدا.
وشكر بديع للمشاركين في الأمسية الرمضانية ، مؤكدا "ترحاب المدينة بكافة الزوار والوافدين إليها للمشاركة في الفعاليات التي تعدها وتنظمها البلدية ولجنة فعاليات صيدا مدينة رمضانية بالتعاون والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني".
لبنان
رمضانيات
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الـ50 دولاراً.. هذا ما تبيّن
14:38 | 2025-03-05
05/03/2025 02:38:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
23:10 | 2025-03-05
05/03/2025 11:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
08:08 | 2025-03-06
06/03/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله".. ماذا كشف دبلوماسيّ غربي؟
15:07 | 2025-03-05
05/03/2025 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:24 | 2025-03-06
في هذه المنطقة.. اشتباك مسلح يُنهي حياة "رشيد" والجيش يتدخل (صورة)
11:57 | 2025-03-06
في الشّمال.. خطة أمنية وتوقيف عدد كبير من المطلوبين!
11:28 | 2025-03-06
في هذا الموعد.. زيارة مُرتقبة لفريق من صندوق النقد إلى لبنان
11:04 | 2025-03-06
جنبلاط عرض التطورات مع سفيرة سويسرا
10:58 | 2025-03-06
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة ومرجعيات روحية
10:50 | 2025-03-06
الجميّل التقى سفيرة سويسرا
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
06/03/2025 19:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
06/03/2025 19:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
06/03/2025 19:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24