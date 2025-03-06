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لبنان

سلام استقبل وفداً من الموارنة في قبرص والتقى نائب رئيس جمعيّة المقاصد

Lebanon 24
06-03-2025 | 09:35
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا وفدا من الموارنة في قبرص برئاسة رئيس أساقفة قبرص المارونية المطران سليم صفير وجرى عرض لأوضاع وبعض المطالب المتعلقة بالطائفة المارونية في قبرص.
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جمعية المقاصد 

كما التقى الرئيس سلام وفدا من جمعية المقاصد الاسلامية برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عماد عيتاني، وسلم الوفد رئيس الحكومة دعوة لحضور حفل الافطار الذي تقيمه الجمعية في ٢٢ اذار الحالي في قاعة مركز "ميدل ايست تراينغ سنتر".
 
 
 
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