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لبنان

بالصور... مسيّرات إسرائيليّة في أجواء الجنوب

Lebanon 24
06-03-2025 | 09:49
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حصل "لبنان 24" على صورٍ، تُوثّق تحليق طائرات إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450"، في أجواء المناطق الجنوبيّة.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ المسيّرات الإسرائيليّة لا تزال تُحلّق بأعدادٍ كبيرة فوق الجنوب، منذ ظهر اليوم.
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