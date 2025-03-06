بالصور... مسيّرات إسرائيليّة في أجواء الجنوب

حصل "لبنان 24" على صورٍ، تُوثّق تحليق طائرات إسرائيليّة من نوع "هيرمز 450"، في أجواء المناطق الجنوبيّة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المسيّرات الإسرائيليّة لا تزال تُحلّق بأعدادٍ كبيرة فوق الجنوب، منذ ظهر اليوم.