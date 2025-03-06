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لبنان

شهيد وجريحان في كفركلا... العدوّ أطلق النار على 3 مواطنين

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد مواطن وإصابة إثنين كانوا يجمعون الحديد قرب المنطقة العازلة في بلدة كفركلا، بعدما قام جيش العدوّ الإسرائيليّ بإطلاق النار عليهم، وإلقاء "درون" قنبلة صوتيّة باتّجاههم.
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