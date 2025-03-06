شهيد وجريحان في كفركلا... العدوّ أطلق النار على 3 مواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد مواطن وإصابة إثنين كانوا يجمعون الحديد قرب المنطقة العازلة في بلدة كفركلا، بعدما قام جيش العدوّ الإسرائيليّ بإطلاق النار عليهم، وإلقاء "درون" قنبلة صوتيّة باتّجاههم.

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