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لبنان

ملف التعافي من آثار الحرب إستكمل دفع التعويضات للمتضررين في صور

Lebanon 24
06-03-2025 | 10:04
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واصلت الفرق العاملة في "ملف التعافي من آثار الحرب" أعمالها في مختلف المناطق اللبنانية لمسح الأضرار الناتجة عن العدوان الصهيوني، وذلك في مخيمات اللجوء الفلسطيني في الجنوب. في الأيام الأخيرة، شهد مخيم البص مرحلة دفع التعويضات المستحقة لأصحاب المباني المتضررة نتيجة الاعتداءات، حيث تعمل اللجان أيضًا على صرف مستحقات الإيواء والأثاث للمتضررين داخل المخيمات وخارجها.
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وفي هذا السياق، تحدث مسؤول ملف العلاقات الفلسطينية في حزب الله بمنطقة جبل عامل الأولى، خليل حسين، خلال متابعته الأعمال في مخيم البص، مشيرًا إلى أن "التعويضات للشعب الفلسطيني في مخيمات الجنوب قد تم استكمالها". وأضاف أنه "في هذه المرحلة سيتم دفع حوالي 287 ملفًا، وقد تم إنجاز العديد من الملفات في منطقة الجنوب، بما في ذلك المخيمات والتجمعات الفلسطينية".

وأكد حسين أن "حزب الله مستمر في دفع التعويضات لشعبنا الفلسطيني، وأن هذا الشعب العزيز قد تحمل الكثير خلال الحرب وقدّم العديد من التضحيات من الشهداء والجرحى، وبالتالي فإن أقل الواجب هو أن نكون إلى جانبه، وسنستمر في مسيرتنا معه حتى التحرير".

من جانبه، أعرب مسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة صور، عبد كنعان، عن شكره لقيادة حزب الله في المنطقة الأولى على "الجهود الكبيرة التي تبذلها من خلال تقديم المساعدات المالية لمن تضرروا جراء الحرب الأخيرة".

كما ثمن عضو قيادة حركة "الجهاد الإسلامي" في منطقة صور، أبو هادي عبد العال، "الدور البارز لمؤسسة جهاد البناء في دعم الأهالي في المخيمات الفلسطينية"، مشيدًا بحضورهم في مخيم البص لتقديم المساعدات المالية للمنازل التي تعرضت للتدمير أثناء العدوان. وأشاد أيضًا بتفاني حزب الله في تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته.
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