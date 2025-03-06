الجميّل التقى سفيرة سويسرا



التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفيرة سويسرا في لبنان الدكتورة ماريون ويشلت وجرى عرض للمستجدات.



شارك في اللقاء رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، رئيسة بلدية بكفيا المحيدثة نيكول الجميّل والدكتور رمزي أبو إسماعيل وتركز البحث حول المرحلة الجديدة التي بدأت في لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الثقة كما شمل النقاش العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisement