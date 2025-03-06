في هذا الموعد.. زيارة مُرتقبة لفريق من صندوق النقد إلى لبنان

Advertisement

وتهدف البعثة، التي ستزور لبنان في الفترة من 10 إلى 14 آذار، إلى مساعدة الحكومة الجديدة في التوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي شامل.وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي "نقدم المشورة السياسية وتنمية القدرات لمساعدة جهود السلطات لإعادة بناء اقتصاد لبنان ومؤسساته، بالتنسيق مع شركاء دوليين آخرين".