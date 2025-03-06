جنبلاط عرض التطورات مع سفيرة سويسرا

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استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الهنشاك الإشتراكي الديمقراطي فانيك داكسيان وأعضاء اللجنة التنفيذية ديكران مهرانيان ومهران شاهينيان، بحضور النائب وائل أبو فاعور، أمين السر العام ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.عقب اللقاء، قال داكسيان: "أكدنا خلال الاجتماع عمق العلاقات التاريخية بين الحزبين التي تمتد من الأجداد والآباء إلى الجيل الجديد. كما تناولنا الفكر السياسي المشترك بين الحزبين، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان ومستقبل البلاد، خاصة فيما يتعلق بالاستحقاقات السياسية المقبلة مثل الانتخابات البلدية والنيابية، والمخاطر التي تهدد البلاد".وتابع داكسيان قائلاً: "ناقشنا ضرورة العمل على تحسين مستوى المعيشة والاقتصاد بما يضمن حياة كريمة للمواطن اللبناني، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي للمواطن كخطوة أساسية للاستقرار الاجتماعي والسياسي في لبنان".كما أعلن عن تأكيدهم المشاركة في ذكرى استشهاد المعلم كمال جنبلاط في 16 آذار الجاري، وفاء لإرثه الوطني والفكري. وأضاف: "تطرقنا أيضًا إلى قضية حقوق الشعب الفلسطيني، وأكدنا على أهمية التعاون السياسي بين الحزبين، بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه. كما أشارنا إلى ضرورة احترام حقوق الطائفة الأرمنية في التعيينات المرتقبة".في سياق آخر، استقبل النائب تيمور جنبلاط سفيرة سويسرا ماريون ويشيلت، يرافقها مستشارة الأمن الإنساني في السفارة كورينا مجاهد، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رومان جراندجيان، وعضو مركز الحوار الإنساني في لبنان خلدون الشريف. جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.كما استقبل النائب جنبلاط رئيس مؤسسة "العرفان التوحيدية" الشيخ نزيه رافع، بحضور النائب أبو فاعور، وحسام حرب، حيث تم تناول الأوضاع العامة وشؤون المؤسسة.