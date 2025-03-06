في الشّمال.. خطة أمنية وتوقيف عدد كبير من المطلوبين!

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في إطار الإجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن نطاق محافظة الشّمال، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة بغية تكثيف دوريّاتها والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهمبتواريخ 4،3و5-03-2025، نفّذت دوريّات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي حواجز وكمائن ومداهمات في مناطق: الميناء، أبي سمراء، البداوي، القبة والتل، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار، وحيازة أسلحة حربيّة من دون ترخيص:وهم كلّ من“م. م. (مواليد عام 1981، لبناني) يوجد بحقه /5/ مذكّرات توقيف بجرمي “محاولة قتل” و”إطلاق نار –“ط. ش. (مواليد عام 1987، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم “إطلاق نار –“ز. ه. (مواليد عام 1989، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم “إطلاق نار –:كما أوقفت كلّ منم. خ. (مواليد عام 1997، سوري) -بحقّه مذكّرة إحضار بجرم إطلاق نار –م. م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني) –م. أ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني) –ع. ن. (مواليد عام 1988، لبناني) –.لحيازتهم مسدّسات حربيّة من دون ترخيص.ح. ر. (مواليد عام 1997، لبناني) بجرم تهريب /4/ أشخاص من الجنسيّة السوريّة على متن سيّارة نوع رينو تم ضبطها، وتوقيفهم بجرم دخول البلاد خلسة –.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ