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لبنان

في الشّمال.. خطة أمنية وتوقيف عدد كبير من المطلوبين!

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:57
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة- البــــــلاغ التّالــــــي: 

في إطار الإجراءات التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لتوقيف المطلوبين والمُخلّين بالأمن ضمن نطاق محافظة الشّمال، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة بغية تكثيف دوريّاتها والعمل على توقيف المطلوبين والمشتبه بهم
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بتواريخ 4،3و5-03-2025، نفّذت دوريّات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي حواجز وكمائن ومداهمات في مناطق: الميناء، أبي سمراء، البداوي، القبة والتل، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين  بجرائم محاولة قتل وإطلاق نار، وحيازة أسلحة حربيّة من دون ترخيص

:وهم كلّ من

“م. م. (مواليد عام 1981، لبناني) يوجد بحقه /5/ مذكّرات توقيف بجرمي “محاولة قتل” و”إطلاق نار –

“ط. ش. (مواليد عام 1987، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم “إطلاق نار –

“ز. ه. (مواليد عام 1989، لبناني) مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم “إطلاق نار –

:كما أوقفت كلّ من

م. خ. (مواليد عام 1997، سوري) -بحقّه مذكّرة إحضار بجرم إطلاق نار –

م. م. ن. (مواليد عام 1988، لبناني) –

م. أ. ن. (مواليد عام 1986، لبناني) –

ع. ن. (مواليد عام 1988، لبناني) –

.لحيازتهم مسدّسات حربيّة من دون ترخيص

.ح. ر. (مواليد عام 1997، لبناني) بجرم تهريب /4/ أشخاص من الجنسيّة السوريّة على متن سيّارة نوع رينو تم ضبطها، وتوقيفهم بجرم دخول البلاد خلسة –

.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ
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