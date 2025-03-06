عن "التعيينات".. هذا ما كشفه وزير الإعلام

كشف وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم، أن "التعيينات لم تكن على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم".



وفي حديثه لقناة "الحدث"، أكد مرقص أن "الحكومة ليست مستعجلة للتعيينات بل حريصة على "كفاءة" من سيملأ المراكز".

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