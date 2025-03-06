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لبنان

عن "التعيينات".. هذا ما كشفه وزير الإعلام

Lebanon 24
06-03-2025 | 13:47
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كشف وزير الإعلام بول مرقص، مساء اليوم، أن "التعيينات لم تكن على جدول أعمال جلسة الحكومة اليوم". 

وفي حديثه لقناة "الحدث"، أكد مرقص أن "الحكومة ليست مستعجلة للتعيينات بل حريصة على "كفاءة" من سيملأ المراكز". 
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وزير الإعلام

بول مرقص

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