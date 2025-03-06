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لبنان

الأولى منذ تعيينه أمينًا عامًا لحزب الله.. إليكم موعد مقابلة نعيم قاسم

Lebanon 24
06-03-2025 | 14:00
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سيجري الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، مقابلة مرتقبة يوم الأحد الساعة 20:30 على قناة المنار.

في هذه المقابلة، سيستعرض الشيخ قاسم أبرز المحطات في معركة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، إلى جانب المعركة اللاحقة "أولي البأس". كما سيتذكر الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.
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سيشمل الحديث أيضًا تسليط الضوء على التحديات التي واجهتها المقاومة وكيف نجحت في التصدي للاحتلال ومنع تقدمه في القرى الأمامية للجبهة. كما سيطرح الشيخ قاسم رؤيته للوضع الداخلي اللبناني، موضحًا رأيه في "الشراكة للنهوض بلبنان" ويتناول الاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك الانتخابات البلدية والنيابية.

في السياق ذاته، سيجيب الشيخ نعيم قاسم على التساؤلات المتعلقة بإعادة الإعمار، ودور الدولة في حماية سيادة الوطن. كما سيعرض وجهة نظره بشأن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين ومسؤوليات الأمة في هذا الإطار.
وتُعد هذه أول مقابلة إعلامية له منذ انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله.


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