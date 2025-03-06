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لبنان
بيان من رابطة الأساتذة المتعاقدين في الأساسي
Lebanon 24
06-03-2025
|
14:28
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شكرت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان" (اللجنة الفاعلة) CTLP ، في بيان اليوم، "وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على اهتمامها بمعالجة الملفات العالقة، مع كثير من الامل بمعالجة كل الملفات المتبقية لا سيما أجر ساعة المستعان بهم، وتخفيض عدد الساعات المطلوبة للحصول على بدل انتاجية كاملة عن شهر شباط (اذ ان التعطيل القسري بسبب الطقس خسّر الأساتذة حصصا تعليمية ما سيؤدي لخسارتهم بدل الانتاجية) وتعديل مرسوم بدل النقل للمتعاقدين والأساتذة على الصناديق ليدفع عن كل يوم حضوري أسوة بكل موظفي القطاع العام والخاص بالبلد، لا عن ثلاثة أيام فقط".
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اضاف البيان: "اخيرًا، نحن الذين انتظرنا خمسة شهور منذ بداية العام الدراسي وسنوات ولم نحصل على تعديل مرسوم بدل النقل ولا على اقرار رفع أجر الساعة وأُقصينا يوم طالبنا بسلسلة رتب ورواتب، وبقي قرار تثبيتنا عشرين سنة في الادراج، نعرف جيدا معنى المظلومية. لذا، نقدر جهود وزيرة التربية التي لا تحمل وزر وزراء وحكومات مروا علينا ودهسوا حقوقنا كما دهسوا حقوق الشعب اللبناني. طالبنا وسنطالب بحقوق الأساتذة، وسنسأل ونواجه في حال الظلم، ولكن بضمير لا بقلة ضمير.
وختم: "ان رابطة الاساتذة المتعاقدين (اللجنة الفاعلة) التي حصلت قانون العقد الكامل ومرسوم بدل النقل، والحوافز الشهرية بالدولار يوم صفق الجميع للوزير الحلبي على الـ 5$ يوميا، والكثير من الحقوق بسواعد الأساتذة الذين التزموا الاعتصامات والاضرابات، ستبقى على خط العمل النقابي الشريف. لذا، اليوم والوزيرة تمد يدها لاعطاء الحقوق لن نكون إلا إلى جانبها بما فيه مصلحة الأساتذة والمدرسة الرسمية، وسنسعى بكل جهد لاقرار قانون عادل للأساتذة المتعاقدين بكافة مسمياتهم، وأقله تحصيل أبسط مقومات العيش للأساتذة، ولكننا لن نكون شهود زور ونرضى بالظلم والتجني".
(الوكالة الوطنية)
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