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لبنان

بعد اشكال المنكوبين في طرابلس.. الجيش: توقيف 5 مطلوبين

Lebanon 24
06-03-2025 | 15:04
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 / 3 / 2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل أحد الأشخاص في منطقة المنكوبين – طرابلس، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية وباشرت تنفيذ عملية دهم لمنازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت خمسة منهم، فيما تتواصل العملية لتوقيف بقية المتورطين .
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 
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