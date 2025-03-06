بعد اشكال المنكوبين في طرابلس.. الجيش: توقيف 5 مطلوبين

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 6 / 3 / 2025، على أثر إشكال تخلله إطلاق نار ومقتل أحد الأشخاص في منطقة المنكوبين – طرابلس، اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة تدابير أمنية استثنائية وباشرت تنفيذ عملية دهم لمنازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت خمسة منهم، فيما تتواصل العملية لتوقيف بقية المتورطين .بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.