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لبنان
بو عاصي: مستعدّ للحديث مع "حزب الله" ولكن!
Lebanon 24
06-03-2025
|
16:20
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قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، مساء اليوم، "نحن سياديون بامتياز ولا نقبل بأي شكل الاحتلال وعندي معلومات مؤكّدة بأن الجيش تدخل وفكّك عشرات المواقع لحزب الله".
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تابع في كلام عبر الـ "mtv"، أن "هناك خطر بتوسّع النقاط التي تحتلها إسرائيل في الجنوب من 5 إلى 9 مواقع وأكثر ويجب أن يستمر الجيش بدوره على الأرض بالتزامن مع عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل بالكامل".
واشار بو عاصي إلى أن "كلّ القرارات الدولية جاءت نتيجة فشل لبنان ولا دولة قامت بالعالم في ظلّ ازدواجيّة قرار الحرب والسلم والقوات اللبنانية لا تقبل بأيّ سلاح خارج الدولة لم يجلب إلا الويلات في جنوب الليطاني كما في شماله".
أضاف: "حزب الله دمّر ونحن سوف نعمّر ومصادر التمويل هي دول الخليج والدعم الدولي الخارجي ولبنان "قرش ما معو".
وإعتبر أنّه "مستعدّ للحديث مع حزب الله بكل شيء لكنني لن أسلّم له بموضوع سلاحه ونحن في ورطة كبيرة بعدما أدخلنا "الحزب" بحرب الإسناد ودمّر اقتصادنا".
ختم: "بشير الجميل رفض في العام 1982 توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل قبل حصول توافق لبناني حولها والأمر نفسه سيتكرر اليوم إذا طُرح الموضوع".
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