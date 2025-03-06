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لبنان
فصل
Lebanon 24
06-03-2025
|
17:55
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يحافظ حزب بارز على الفصل بين العمل السياسي والانتماء غير السياسي في إعادة ترتيب استعداداته، عملاً بالقواعد المعمول بها سابقاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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