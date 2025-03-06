دعما لقوات الأمن السورية ضد فلول النظام.. عشائر وادي خالد تُعلن النفير العام (فيديو)

أعلنت عشائر وادي خالد في عكار ليلا النفير العام دعماً ومؤازرة لقوات الأمن السورية في عملية تطهير سوريا من فلول النظام السوري السابق.

عشائر وادي خالد تُعلن النفير العام ضد فلول الأسد#lebanon24 pic.twitter.com/DkTejfjEdC — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 7, 2025 Advertisement

وأعلنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية أمس فرض "حظر تجوال حتى الساعة العاشرة" من صباح الجمعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".



كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام، اعتباراً من الساعة 10:00 مساء الخميس، وحتى الساعة 08:00 صباحاً من يوم الجمعة.



وفي طرطوس، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء الخميس، وحتى الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة.



وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت أمس الخميس، أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش في نظام بشار الأسد.





