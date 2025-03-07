سماع أصوات رصاص ليلا في قرى البقاع الأوسط القريبة من السلسلة الشرقية.. هذا مصدرها

Advertisement

سمع بعد منتصف الليل اصوات رصاص من اسلحة متوسطة في القرى اللبنانية في البقاع الأوسط القريبة من السلسلة الشرقية (عنجر كفرزبد ) مصدرها الاراضي السورية من دون معرفة الاسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".كما سمع اصوات الرصاص من اسلحة متوسطة في القرى اللبنانية الحدودية.