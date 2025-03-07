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لبنان

سماع أصوات رصاص ليلا في قرى البقاع الأوسط القريبة من السلسلة الشرقية.. هذا مصدرها

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:17
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سمع بعد منتصف الليل اصوات رصاص من اسلحة متوسطة في القرى اللبنانية في البقاع الأوسط القريبة من السلسلة الشرقية (عنجر كفرزبد ) مصدرها الاراضي السورية من دون معرفة الاسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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كما سمع اصوات الرصاص من اسلحة متوسطة في القرى اللبنانية الحدودية.

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