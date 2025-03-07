Advertisement

لبنان

الموازنة باتت نافذة ودفع الرسوم على اساسها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-03-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1330173-638769307605078330.jpg
Doc-P-1330173-638769307605078330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إقرار الموازنة العامة للعام2025 بمرسوم من قبل الحكومة، كما كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، واعلان الحكومة الحالية ان الضرائب والرسوم سوف تخفض بموجب مشروع قانون يقدم بأسرع وقت الى المجلس النيابي، أشار مصدر إقتصادي الى أن صدور الموازنة في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل سوف يسبق بالتأكيد صدور قانون تخفيض الرسوم والضرائب عن مجلس النواب، حينها تكون الموازنة ككل قد باتت نافذة  وسيتم دفع الرسوم المستحقة على اساس الارقام الواردة فيها.
Advertisement
ولفت المصدر الى أن قانون التخفيض سوف يتأخر في الصدور عن المجلس النيابي، وبالتالي فان كل حديث عن تعديل الرسوم شعبوي، لان ارقام الانفاق في الموازنة بنيت على اساس ما يوازيها من رسوم".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-03-07
02:51 | 2025-03-07
02:51 | 2025-03-07
02:17 | 2025-03-07
02:15 | 2025-03-07
02:08 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24