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لبنان

نجل الوزير "سفير"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-03-2025 | 01:30
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افاد مصدر سياسي أن نجل وزير سابق كان إسمه مطروحا بقوة للتوزير ولكن الظروف لم تحالفه بسبب التوازنات السياسية والطائفية، إلا أنه موعود بمنصب لإرضائه باعتباره مقربا من "سلطة القرار" اليوم.
وقال المصدر "إن هذا المنصب سيكون سفير لبنان في الامم المتحدة وسيأتي تعيينه من خارج السلك وهناك سوابق كثيرة في هذا الملف من حيث التعيين من خارج السلك وتكون دائماً "إما للأكُفاء وإما للمحظوظين".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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