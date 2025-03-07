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لبنان

من داخل مطار بيروت.. سوريان حاولا تهريب "الكبتاغون" بهذه الطريقة

Lebanon 24
07-03-2025 | 01:35
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 تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، من ضبط محاولة لتهريب ما يقارب الستة كيلوغرامات من مادة الكبتاغون مع سوريَّين، كانا مغادرين إلى الإمارات العربية المتحدة موضبة بطريقة احترافية  داخل حبات شوكولا.
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