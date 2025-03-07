من داخل مطار بيروت.. سوريان حاولا تهريب "الكبتاغون" بهذه الطريقة

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي، من ضبط محاولة لتهريب ما يقارب الستة كيلوغرامات من مادة الكبتاغون مع سوريَّين، كانا مغادرين إلى الإمارات العربية المتحدة موضبة بطريقة احترافية داخل حبات شوكولا.

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