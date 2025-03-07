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لبنان

في القلمون.. سرقوه تحت تهديد السلاح

Lebanon 24
07-03-2025 | 00:40
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تعرّض شاب سوري يقيم في منطقة القلمون لعملية سرقة أثناء عودته من عمله ليلًا، حيث اعترضه 3 مسلحين يستقلون سيارة بالقرب من منتجع الميرامار وأجبروه على الصعود معهم تحت تهديد السلاح، وبعدما إعتدوا عليه بالضرب سلبوه ممتلكاته وأنزلوه بالقرب من آل الميناوية على الطريق البحري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ولاحقا تم العثور عليه ونقله عبر جهاز الطوارئ إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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