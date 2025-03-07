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لبنان

انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
07-03-2025 | 02:08
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان جدولاً جديداً لأسعار المحروقات اليوم، حيث انخفضت أسعار البنزين 27 ألف ليرة، والمازوت 19 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغاز.

البنزين 95 أوكتان 1439.000 :(-27000)

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البنزين 98 أوكتان 1479.000 :(-27000)

المازوت 1361.000 :(-19000)

الغاز 1115.000 :(00000)

لبنان

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