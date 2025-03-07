انخفاض ملحوظ في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

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أصدرت وزارة الطاقة والمياه في لبنان جدولاً جديداً لأسعار المحروقات اليوم، حيث انخفضت أسعار البنزين 27 ألف ليرة، والمازوت 19 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغاز.البنزين 95 أوكتان 1439.000 :(-27000)البنزين 98 أوكتان 1479.000 :(-27000)المازوت 1361.000 :(-19000)الغاز 1115.000 :(00000)