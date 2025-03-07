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لبنان

انتشار الجيش جنوباً... هذا ما بحثه الرئيس عون مع وزير الدفاع

Lebanon 24
07-03-2025 | 02:51
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بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في الأوضاع الأمنية في البلاد، بما في ذلك انتشار الجيش في الجنوب.
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جوزاف

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