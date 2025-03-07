إشكال مسلح بين أبناء العم في منطقة المنكوبين يوقع قتيلين وجريحين

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توفي الشاب يوسف الحسن فجر اليوم الجمعة متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الإشكال المسلح الذي وقع ليل الخميس بين أبناء العم من آل ديب في منطقة المنكوبين ـ طرابلس إلى قتيلين وجريحين أحدهما طفل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وُصفت حالة الجريح الأخير "م.د"بالحرجة.وتشير المعلومات إلى أن كل الإصابات وقعت عن طريق الخطأ.