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لبنان

إشكال مسلح بين أبناء العم في منطقة المنكوبين يوقع قتيلين وجريحين

Lebanon 24
07-03-2025 | 02:55
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توفي الشاب يوسف الحسن فجر اليوم الجمعة متأثراً بجراحه، ليرتفع عدد ضحايا الإشكال المسلح الذي وقع ليل الخميس بين أبناء العم من آل ديب في منطقة المنكوبين ـ طرابلس إلى قتيلين وجريحين أحدهما طفل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وُصفت حالة الجريح الأخير "م.د"بالحرجة.

وتشير المعلومات إلى أن كل الإصابات وقعت عن طريق الخطأ.

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