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لبنان

مستوطنون يدخلون الى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في اطراف حولا

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:14
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دخلت مجموعة من المستوطنين الى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في اطراف حولا صباح اليوم الجمعة ضمن زيارة دينية نظمتها قوات الإحتلال الإسرائيلي الى الموقع الذي يدعي العدو الإسرائيلي انه تابع للحاخام آشي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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