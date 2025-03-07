مستوطنون يدخلون الى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في اطراف حولا

دخلت مجموعة من المستوطنين الى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في اطراف حولا صباح اليوم الجمعة ضمن زيارة دينية نظمتها قوات الإحتلال الإسرائيلي الى الموقع الذي يدعي العدو الإسرائيلي انه تابع للحاخام آشي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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