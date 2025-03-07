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لبنان

دريان: نتأمل مع هذا العهد الجديد أن نرى الخير في لبنان وعند اللبنانيين

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:36
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أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تفاؤله بالعهد الجديد، واستبشر "خيرا بالحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها، لتحقيق كل آمال اللبنانيين".

وقال خلال إفطار "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" التابعة لدار الفتوى: "لا يسعني أيضا في هذه المناسبة، إلا أن أتوجه بالتحية إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي كان ضمانة لبنان في الخروج من الأزمة، وأيضا ساعد في الكثير من الأمور لاكتمال المؤسسات الدستورية الأساسية".
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أضاف: "نحن جميعا نتأمل مع هذا العهد الجديد أن نرى الخير في لبنان وعند اللبنانيين، لا يسعنا أبدا أن نبقى كما كنا في السنوات القاسية المريرة التي مررنا بها، نحن نتطلع إلى الحكومة وندعمها وهي تحت أنظار اللبنانيين، وما ستقدمه من إنجازات وتحقيق الاستحقاقات المقبلة، وعنوان هذه الحكومة هو الإصلاح والإنقاذ، طبعا نحن نريد أولا الإنقاذ وبعد ذلك الإصلاح، لا رجاحة للإصلاح أبدا. أمامنا انتخابات بلدية واختيارية، علينا جميعا أن ننتبه لهذا الاستحقاق المهم والأساسي، أنتم تختارون، لا تجعلوا الغير يختار لكم، اختياركم هو الذي سيكون ميزانا".
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