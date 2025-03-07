مكي استقبل وفداً من "المنصة النسوية"

إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة وفداً من "المنصة النسوية" في لبنان برئاسة رولا مخايل.



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وعرض الوفد عمل المنصة المُتمثل بموضوع المساواة بين الجنسين، وجرى البحث حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكيفية إدماج قضايا المرأة في كل الخطط والتعيينات المقبلة.