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لبنان

مكي استقبل وفداً من "المنصة النسوية"

Lebanon 24
07-03-2025 | 03:49
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 إستقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه في الوزارة وفداً من "المنصة النسوية" في لبنان برئاسة رولا مخايل.
 
وعرض الوفد عمل المنصة المُتمثل بموضوع المساواة بين الجنسين، وجرى البحث حول تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وكيفية إدماج قضايا المرأة في كل الخطط والتعيينات المقبلة.
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