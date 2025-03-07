عون أطلع بري على محادثاته في الرياض.. وهذا ما بحثاه

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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا.وأطلع عون خلال اللقاء، بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي، وكذلك على أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة.كما بحثا الأوضاع العامة والوضع في الجنوب.