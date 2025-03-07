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لبنان

سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس

Lebanon 24
07-03-2025 | 05:00
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سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في مدينة طرابلس.
 
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن إطلاق النار أثناء تشييع يوسف الحسن الذي قُتِلَ يوم أمس عن طريق الخطأ، خلال إشكال مسلّح في منطقة المنكوبين.
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