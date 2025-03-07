سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس

سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في مدينة طرابلس.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، عن إطلاق النار أثناء تشييع يوسف الحسن الذي قُتِلَ يوم أمس عن طريق الخطأ، خلال إشكال مسلّح في منطقة المنكوبين.