قوى الأمن تشارك في المهرجان اللبناني للكتاب في انطلياس

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ــــ شعبة العلاقات العامّة في بيان انه" في إطار التّعاون القائم والمستمر مع مؤسّسات المجتمع المدني بما يتماهى مع مبادئ الشّرطة المجتمعيّة، شاركت قوى الأمن الدّاخلي في المهرجان اللّبناني للكتاب للسّنة الـ /42/، الذي تنظّمه الحركة الثّقافية - انطلياس من تاريخ 6-3-2025 لغاية تاريخ 16-3-2025 في دير مار الياس - انطلياس / القاعة الكبرى، وقد مثَّل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حفل الافتتاح، رئيس الجهاز الإداري في مجلّة "الأمن" العميد الركن شربل فرام.وقد خُصّصت لقوى الأمن الدّاخلي منصّة يُعرض فيها نسخ من كتب صادرة عنها ("شهداؤنا عبر التّاريخ"، "صفحات من تاريخ قوى الأمن"، "كلمات وصور من تاريخنا")، وأعداد من مجلَّتَي "الأمن" و"فتى الأمن" ومجلّة "الدّراسات الأمنيّة"، ومنشورات توعويّة تُوَزّع مجاناً على الزّائرين.ومن خلال هذه المساحة، تقوم عناصر قوى الأمن، من قطعات مختلفة، بنشر التّوعية في مجالات عدّة، كتبيان خطر آفّة المخدّرات وتأثيرها على المُجتمع، ومخاطر السّرعة، والتّوعيّة في مجال السّلامة المروريّة، والابتزاز الإلكتروني.وبهدف نشر الوعي الأمني لدى مختلف شرائح المجتمع، تدعو هذه المديريّة العامّة المواطنين إلى زيارة المساحة المخصّصة لها في هذا المعرض".