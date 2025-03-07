في هذه المنطقة.. شعبة المعلومات تقيم حواجز ومداهمات وتوقف مطلوبين ومشتبه فيهم

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:"في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار الأمني ضمن مدينة طرابلس خلال فترة شهر رمضان، أعطيت الأوامر لكافة القطعات للعمل على تحديد أماكن تواجد المطلوبين، وتوقيفهم.بتاريخ 2025-03-05 نفّذت دوريّات شعبة المعلومات حواجز ومداهمات وكمائن في مدينة طرابلس، تمكنت في خلالها من توقيف /6/ أشخاص في محلّتي الأسواق الداخليّة، وأوتوستراد التبّانة، وهم كلّ من:- ب. ج. (مواليد عام 1980، لبناني) مطلوب بموجب /4/ ملاحقات قضائية بجرائم إطلاق نار، وتأليف عصابة. ضُبط بحوزته مسدّس حربيّ مع ممشطين و /15/ طلقة صالحة للاستعمال، ودرّاجة آلية من دون لوحات- أ. ج. (مواليد عام 1997، سوري) عثر معه على درّاجة آلية من دون لوحاتبالإضافة إلى كلّ من:- ع. ر. ذ. (مواليد عام 2001، لبناني)- م. ز. (مواليد عام 2004، سوري)- م. ح. (مواليد عام 1984، سوري)- أ. م. (مواليد عام 1999، لبناني)لحيازتهم مسدّسات حربيّة من دون ترخيص.أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المراجع المُختصّة بناء على إشارةالقضاء".