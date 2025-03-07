سلام استقبل سفير دولة قطر ورئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر

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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا سفير دولة قطر سعود بن عبدالرحمن آل ثاني وتناول البحث العلاقات الثنائية وما تقدمه قطر من دعم للبنان.واستقبل الرئيس سلام رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس على رأس وفد في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، ونائبه فادي الصيداوي والأمين العام جورج كتاني.بعد اللقاء قال الزغبي:" تمحور البحث حول دور الصليب الأحمر والجمعيات المحلية ، خصوصاً على صعيد التنسيق مع الحكومة ومع كل الوزارات، وطالبنا بتطبيق العقد الموقع بيننا وبين وزارة الصحة الذي لا يطبق الآن".أضاف: "تمت الاشارة إلى الدور والمساعدة الكبيرة التي قام بها الاتحاد الدولي في لبنان وخصوصا خلال الحرب الاخيرة".ولفت الى ان الرئيس سلام من محبي الصليب الأحمر وهو اكد ان لهذه الجمعية احتراما كبيرا لدى اللبنانيين.