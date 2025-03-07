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لبنان

بيان لـ"التقدمي" بشأن إعتقال ابراهيم حويجة

Lebanon 24
07-03-2025 | 07:32
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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:

يثمن الحزب الجهود التي بذلها جهاز الأمن العام السوري ما أدى إلى اعتقال المدعو ابراهيم حويجة المتهم بالإشراف على اغتيال المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

إن الحزب إذ ينوه بهذا الانجاز الذي يشكّل إنصافاً لروح المعلم الشهيد، يأمل أن تميط التحقيقات التي يجريها جهاز الأمن مع القاتل، اللثام عن العدد الكبير من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد وكشفها أمام الرأي العام.
 
 
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