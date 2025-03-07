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لبنان

بعد دخول إسرائيليين "لزيارة مقام ديني" في جنوب لبنان.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:25
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكًا سافرًا للسيادة الوطنية اللبنانية.
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إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ واتفاق وقف إطلاق النار.
تُتابع قيادة الجيش الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل.
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