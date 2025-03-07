رجي عرض الاوضاع مع سفير قطر وتسلم اوراق سفير سلوفاكيا

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني، وكان عرضٌ للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، وللعلاقات الثنائية بين البلدين. كما تم التطرق الى المساعدات القطرية المقدّمة للبنان، لا سيما للجيش اللبناني، لتمكينه من القيام بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقه وتعزيز انتشاره في الجنوب. وقد ثمن رجّي وقوف قطر الدائم الى جانب لبنان وشعبه وجيشه.وتسلم رجّي نسخة من أوراق اعتماد سفير سلوفاكيا الجديد فالير فرانكو، وتمنى له النجاح في مهمته، مبديا "استعداد وزارة الخارجية والسلطات اللبنانية لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتعزيز روابط التقارب والتعاون بين البلدين".كما استقبل وزير الخارجية وفدا كبيرا من القبارصة الموارنة ضم رئيس أساقفة قبرص المارونية المطران سليم صفير، والنائب عن المقعد الماروني في البرلمان القبرصي ياناكيس موساس، ووزير الطاقة السابق يورغوس لاكوتريبس، ومخاتير القرى المارونية الأربعة في شمال الجزيرة، وعرض معهم أوضاع الجالية اللبنانية وشؤون الموارنة في قبرص، وقضية القرى المارونية القبرصية الأربعة، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.وعرض رجي مع وفد من المؤسسة المارونية للانتشار ضمّ رئيسة المؤسسة روز انطوان شويري ونائبها انطوان واكيم، والمديرة العامة للمؤسسة هيام بستاني، وأعضاء في المؤسسة، أوضاع الانتشار اللبناني والجهود التي تقوم بها المؤسسة للحفاظ على الروابط وتعميقها بين المنتشرين اللبنانيين في الخارج ووطنهم الأم. كما تم البحث في تفعيل مشروع استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وتعزيز التنسيق بين المؤسسة ووزارة الخارجية والمغتربين وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمتابعة شؤون الجاليات اللبنانية والعمل لتعزيز مصالحها، والاستفادة من طاقات المنتشرين خدمةً للبنان. (الوكالة الوطنية)