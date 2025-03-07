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لبنان

السيد تسملت من الزعتري كتابا عن دار الايتام الاسلامية ودعوة للمشاركة في افطارها

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:50
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استقبلت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد نائبة المدير العام لدار الأيتام الإسلاميّة سلوى الزعتري، التي قدمت لها كتاب "مئة عام من الخير" الذي يلخّص عمل مؤسسات الرعاية الإجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلاميّة خلال 100 عام منذ تأسيسها. كما تلقت السيد دعوة للمشاركة في إفطار بيروت المركزي للسيدات.
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واستقبلت وزيرة الشؤون لين السيّد بعد لقائهما الأول يوم تسلم مهامها في الوزارة، وتركز الحديث حول رؤية الوزارة لتعزيز الدعم المخصّص لذوي الإعاقة في لبنان، بالإضافة إلى متابعة موضوع المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
(الوكالة الوطنية)
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