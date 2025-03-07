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لبنان

توقيف شخصين وضبط بندقيتين بحوزتهما.. إليكم ما كانا يقومان به في سهل عكار

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:48
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صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة كافة الجرائم وقمع المخالفات، ومنها مخالفات قانون الصيد البرّي لا سيّما الطيور المهاجرة، بهدف حماية الطبيعة والحفاظ على البيئة.
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بتاريخ 6-3-2025، تمكنت دورية من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي في سهل عكار من توقيف كل من:

م. س. (مواليد عام 1986، لبناني)
و. ب. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)
اثناء قيامهما بصيد الطيور النادرة، وضبطَت بحوزتهما بندقيتي الصيد خاصتهما، جعبتين و754 خرطوشة صيد صالحة للاستعمال وطيرَين لقلق، أحدهما لايزال حيا، كما تم حجز سيارة الرابيد التي كانا على متنها.
 
سلم الموقوفَان مع المضبوطات الى مخفر العريضة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، وسُلّم الطيران الى احدى الجمعيات، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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