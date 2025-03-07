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لبنان

مكي عرض مع وفد الاتحاد الاوروبي ملفات التعاون المشترك

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:53
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استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه بالوزارة، سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال على رأس وفد من البعثة ضمّ مديرة التعاون في الإتحاد الأوروبي اليساندرا فييزير ونائب رئيس التعاون في الإتحاد سيريل ديوالين ومسؤولة البرامج الخاصة بمكافحة الفساد بندي داغر.
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وتخلل الزيارة عرض لملفات التعاون المشترك بين الاتحاد الاوروبي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، خصوصا ملفات التحول الرقمي، الحكومة الالكترونية ومكافحة الفساد.

وأكد مكي أهمية اعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد للمرحلة المقبلة 2025-2030، والعمل على مخطط جديد لاعادة هيكلة ادارات الدولة على اسس حديثة بفلسفة جديدة لمفهوم الخدمة ودور الادارة.

بدورها، شددت دو وال على ضرورة التعاون مع برنامج Expertise France الذي يعمل حاليا على برنامج إصلاحي يتناول الهيئات الرقابية في لبنان.
 
 
وفي سياق آخر، عقدت "المنصة النسوية في لبنان" اجتماعًا مع مكي، ل"مناقشة آلية التعيينات في القطاع العام، حيث تم استعراض الإجراءات الحالية وبحث سبل تطويرها لضمان تحقيق التوازن الجندري وتعزيز وصول النساء إلى مواقع صنع القرار"، بحسب بيان ل"المنصة". 

وشدد مكي على التزامه بـ"تطوير آليات أكثر شمولية وشفافية تتيح للنساء فرصًا متساوية في التعيينات الإدارية"، مشيرًا إلى أنه "سيعمل على ضمان اعتماد التعيينات المستقبلية لمبدأ تكافؤ الفرص، مع التأكيد على أهمية تعزيز دور المرأة في المناصب الإدارية".

من جهتها، شددت المنصة النسوية على "ضرورة تحقيق مبدأ المناصفة في التعيينات، مطالبةً بوضع إجراءات واضحة وملزمة تضمن تمثيلًا عادلًا للنساء في مختلف الإدارات العامة. كما أكدت على أهمية ضمان شفافية عملية التعيين واعتماد معايير قائمة على الجدارة والكفاءة، مع مراعاة البعد الجندري في صنع القرار الإداري".

وفي هذا الإطار، أشار مكي إلى "العمل على تدابير وإجراءات إيجابية لتعزيز مشاركة النساء في التشكيلات الإدارية"، لافتًا إلى أن "الآلية الجديدة ستتضمن خطوات عملية لدعم وصول المرأة إلى مواقع القيادة".

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المنصة النسوية في لبنان "لتعزيز الشفافية والمساواة الجندرية في التعيينات الإدارية، بما يتماشى مع الدستور اللبناني والتزامات الدولة".
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