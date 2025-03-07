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لبنان

جابر: موازنة 2026 تأخذ في الحسبان إجراءات تسهم في الانتظام المالي

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:59
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استقبل وزير المالية ياسين جابر سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان Sandra De Waele وجرى عرض لمجالات التعاون بين الاتحاد ولبنان، وبينه وبين وزارة المالية. وتطرق النقاش إلى التحضيرات الجارية في الوزارة لناحية إعداد مشروع موازنة العام 2026 الذي تتعاون الوزارة مع الاتحاد الأوروبي بشأنه، فأكد جابر انه يتطلع إلى مشروع موازنة ترصد الاستراتيجيات الإنمائية، وأهدافاً إصلاحية كانت رفعتها الحكومة عنواناً لها وذلك من خلال إعادة تفعيل أجهزة الحوكمة وأجهزة الرقابة وإعادة هيكلة المصارف والدين العام ومحفظة اليوروبوندز، ولفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة الذي يجري إعداده يأخذ في الحسبان إجراءات من شأنها أن تسهم  في سلوك المسار الصحيح بالنسبة للانتظام المالي ويفسح المجال أمام الموازنات اللاحقة في زيادة الإنفاق في المجالات الاجتماعية.
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سفيرة الاتحاد الأوروبي بدورها أشارت إلى مساعدات يمكن أن يقدمها الاتحاد من خلال مساعدة الوزارات في عملية إعداد وتحضير ميزانياتها الخاصة ما يسهل على وزارة المالية عملها في مجال تحديد الاعتمادات المالية المرصودة لها.

لبنان

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