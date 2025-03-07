17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري عرض مع وزير الداخلية للاوضاع واستقبل رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
Lebanon 24
07-03-2025
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس، في حضور نائب المدير الإقليمي للإتحاد الدولي كريستيان كورتيز ، رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي ، عضو اللجنة الدائمة للصليب الاحمر والهلال الاحمر أمين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج الكتاني ومسؤولة قطاع الخدمات الطبية الإجتماعية في الصليب الاحمر اللبناني السيدة أمينة بري فوّاز.
Advertisement
وقدم الوفد للرئيس بري شرحاً عن برامج عمل الإتحاد وجهوده في مساندة الصليب الاحمر اللبناني إضافة للبرامج والخدمات التي قدمت خلال المرحلة الراهنة ولا سيما أبان العدوان الإسرائيلي على لبنان .
واستقبل بري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية وشؤونا متصلة بعمل الوزارة.
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد اعتقال اللواء ابراهيم حويجة في سوريا.. اليكم التعليق الاول لجنبلاط
Lebanon 24
بعد اعتقال اللواء ابراهيم حويجة في سوريا.. اليكم التعليق الاول لجنبلاط
14:54 | 2025-03-06
06/03/2025 02:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأعنف منذ سقوط الأسد.. هجمات واشتباكات وحظر تجول في سوريا!
Lebanon 24
الأعنف منذ سقوط الأسد.. هجمات واشتباكات وحظر تجول في سوريا!
14:48 | 2025-03-06
06/03/2025 02:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعدها لتشرب القهوة.. لحظات عائلية وأجواء مميزة بين نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم (فيديو)
Lebanon 24
ساعدها لتشرب القهوة.. لحظات عائلية وأجواء مميزة بين نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم (فيديو)
01:31 | 2025-03-07
07/03/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط القوات السورية في كمين لعناصر النظام السابق
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة سقوط القوات السورية في كمين لعناصر النظام السابق
00:40 | 2025-03-07
07/03/2025 12:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
Lebanon 24
"المفاوضة المليونيرة".. هذه أبرز المعلومات عن إبنة إبراهيم حويجة المتّهم باغتيال كمال جنبلاط
05:40 | 2025-03-07
07/03/2025 05:40:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2025-03-07
أبو زيد يُحذّر من تمدد الخطر إلى لبنان!
11:17 | 2025-03-07
بالفيديو.. "سرقة علنية" في بيروت وكاميرا ترصدها!
11:17 | 2025-03-07
وزير الثقافة عرض مع السفير دندن أوضاع الجالية اللبنانية في الإمارات
11:00 | 2025-03-07
تقرير لـ"Economist".. ثلاثة تحديات كبيرة تواجه حكومة نواف سلام
10:42 | 2025-03-07
بالفيديو... إنقلاب آلية لـ"اليونيفيل" وسقوط إصابات
10:25 | 2025-03-07
إقرار الموازنة بمرسوم: هل تلتزم الحكومة إعداد مشاريع قوانين لتعديل الأرقام والرسوم؟
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
07/03/2025 18:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
07/03/2025 18:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
07/03/2025 18:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24