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لبنان

بري عرض مع وزير الداخلية للاوضاع واستقبل رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:05
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيسة الإتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر كايت فوربس، في حضور  نائب المدير الإقليمي للإتحاد الدولي كريستيان كورتيز ، رئيس الصليب الأحمر اللبناني انطوان الزغبي ، عضو اللجنة الدائمة للصليب الاحمر والهلال الاحمر أمين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج الكتاني ومسؤولة قطاع الخدمات الطبية الإجتماعية في الصليب الاحمر اللبناني السيدة أمينة بري فوّاز.
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وقدم الوفد للرئيس بري شرحاً عن برامج عمل الإتحاد وجهوده في مساندة الصليب الاحمر اللبناني إضافة للبرامج والخدمات التي قدمت خلال المرحلة الراهنة ولا سيما أبان العدوان الإسرائيلي على لبنان .

واستقبل بري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث  تم عرض لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والأمنية وشؤونا متصلة بعمل الوزارة.
(الوكالة الوطنية)
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