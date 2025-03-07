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لبنان

بعد انتشار فيديو لمسلحين يطلقون التهديدات.. هذا ما فعله الجيش

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:00
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من المواطنين المسلحين وهم يطلقون التهديدات ضد عدة جهات لبنانية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازلهم في منطقة العماير - وادي خالد أوقفت المواطنَين (ا.ب) و(ر.ب.) وضبطت أسلحة وذخائر حربية.
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كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز حنيدر – وادي خالد المواطن (ه.ح.)  أثناء محاولته نقل أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني بواسطة آلية نوع فان.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
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