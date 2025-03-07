بعد انتشار فيديو لمسلحين يطلقون التهديدات.. هذا ما فعله الجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من المواطنين المسلحين وهم يطلقون التهديدات ضد عدة جهات لبنانية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازلهم في منطقة العماير - وادي خالد أوقفت المواطنَين (ا.ب) و(ر.ب.) وضبطت أسلحة وذخائر حربية.كما أوقفت وحدة أخرى عند حاجز حنيدر – وادي خالد المواطن (ه.ح.) أثناء محاولته نقل أسلحة وذخائر حربية من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني بواسطة آلية نوع فان.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.