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لبنان

تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة اللبنانية الأولى

Lebanon 24
07-03-2025 | 09:09
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صدر المرسوم الرقم 55 تاريخ 6 آذار 2025 القاضي بتعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، برئاسة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.

وتضم الهيئة السيدات: سحر بعاصيري سلام نائبة للرئيس، والأعضاء: غادة حمدان، ناتالي زعرور، جان مراد، لارا سعادة، جومانا سليلاتي، سابين سعد مكاري، سينتيا اسمر، مادونا ايانيان، ماي مخزومي، سمرندا نصار، ميريم صفير مراد، لميا عسيران، لينا قماطي، كايتي ساروفيم، زينا دكاش، عبلا محيو السباعي، نازك الخطيب، رولا فوزي جعفر، شرين عبد الرؤوف قطيش، روبى مكارم.
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ووفقا للمرسوم فإن مدة عضوية أعضاء الهيئة هي ثلاث سنوات، وتعتبر السيدات من الوزراء والنواب طوال مدة ولايتهن أعضاء حكميين في الهيئة ويكون لهن صفة استشارية.
(الوكالة الوطنية)
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